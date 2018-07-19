Инсайдер обнародовал информацию о смартфонах BlackBerry Evolve и BlackBerry Evolve X

Сегодня, 06:45

Инсайдер Эван Блэсс (Evan Blass) опубликовал на своей страничке в социальной сети информацию, что индийская компания BlackBerry Optiemus выпустит две свои новинки не под названиями BlackBerry Ghost и Ghost Pro. Им присвоены имена Evolve и Evolve X.

Доступной информации о смартфонах немного. Сообщается, что безрамочные экраны аппаратов будут выполнены с соотношением сторон 16:9, процессорами устройств будут однокристальные Snapdragon. Ожидаемая емкость батареи гаджета – 4000 мА•ч. Основная камера получит оптический зум. В качестве программной платформы будет использоваться операционная система Android.

Остальные спецификации и дата выпуска неизвестны. В настоящее время самым последним и самым мощным смартфоном компании BlackBerry на рынке является выпущенный китайской фирмой TCL BlackBerry KEY2.