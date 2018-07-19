В «О’кей» покупатели смогут самостоятельно добавлять товары в чек в торговом зале

Сегодня, 04:45

Представители компании сообщили, что при получении карты постоянного покупателя и персональных сканеров клиенты сами смогут добавить нужные товары в свой чек.

Как стало известно, в петербургском «О’кей» покупатели смогут самостоятельно добавлять товары в чек в торговом зале при помощи персонального сканера, который будет считывать информацию с упаковки товара. Благодаря такому новшеству, клиент сам сможет пробить себе товары в чек и расплатиться картой на кассе самообслуживания, предварительно отсканировав свою карту постоянного покупателя.

Такая система имеет название Self-Scanning.

Сейчас она используется в двух супермаркетах Петербурга – на Московском проспекте и улице Партизана Германа. Она очень удобна, поскольку покупатель, сканируя товары, может сразу увидеть итоговую сумму, а это, по задумке разработчиков, сэкономит время и деньги покупателей. Они считают, что такое внедрение будет оценено по достоинству.

Как сообщает директор ИТ отдела Тариэл Бокучава, на пилотной зоне уже видно, что система обречена стать успешной. На данный момент размер среднего чека в этих магазинах возрос на 15%, что подтверждает успех задумки.

Отметим, что «О’Кей скан» уже доступна в столичных магазинах «О’кей» в ТРЦ «Колумбус», на Святоозёрской улице и в ТРЦ «РИО.