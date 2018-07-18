Компания LG планирует старт продаж флагмана V40 до выпуска iPhone 9

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V40 станет 4-м флагманским устройством, который компания LG представит в этом году. Для выхода на рынок компании пришлось выбрать дату, чтобы не пересечься с такими гигантами как Apple и Samsung.

Смартфон будет оснащён тройной камерой с объективами в 20, 16 и 13 мегапикселей, что сделает устройство лидером среди широкоугольных снимков. Кроме этого, устройство будет обладать функцией 3D сканирования лица. Другими особенностями телефона станет то, что OLED-дисплей будет занимать более 90% передней части устройства. По утекшим данным специалисты предполагают, что смартфон будет иметь успех при появлении на рынках в сентябре.

V40 должен появиться на прилавках после запуска Samsung Note 9, чтобы снизить уровень конкуренции с южнокорейским производителем. Однако LG надо успеть до того, как Apple начнёт продажу iPhone 9 в октябре. Эксперты полагают, что представители компании пытаются выбрать максимально выигрышную позицию на рынке.