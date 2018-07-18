Опубликован первый официальный анонс UMIDIGI One Pro

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Благодаря прекрасному дизайну и отличным техническим характеристикам, One Pro имеет все шансы взорвать рынок смартфонов как «компактный флагман».

Новая линейка смартфонов от UMIDIGI выпускается в двух версиях – One и One Pro. Оба смартфона оснащены 5,9-дюймовым безрамочным дисплеем с соотношением сторон 19:9. Как и большинство устройств среднего ценового уровня, девайсы от UMIDIGI обладают 4 ГБ оперативной памяти и используют для работы операционную систему Android 8.1, которая обеспечивает отличную производительность и многозадачность. Смартфоны также оборудованы боковым датчиком отпечатков пальцев и двумя динамиками.

Производитель опубликовал первый официальный видео-анонс, который показал основные различия между стандартной версией и версией Pro. One Pro оснащён технологией беспроводной передачи данных NFC. Также модель имеет меньший объём батареи в 3250 мАч вместе 3550 мАч стандартной версии, что позволило разработчикам использовать технологию беспроводной зарядки мощностью 15 Вт. Кроме того, Pro обладает 64 ГБ встроенной памяти вместе 32 ГБ стандартной версии.