Light и SoftBank вложили $121 млн в смартфон с девятью камерами

Сегодня, 16:11

Компания Light во главе с SoftBank создали фонд «Vision Fund», в который уже вложили 121 миллион долларов. К ним присоединился Leica Camera AG, после чего планируется увеличить фонд до 186 миллионов долларов. Такие средства нужны, чтобы перевести новаторские идеи Light с камер на смартфоны.

Компания Light известна футуристическими разработками в камерах. Например, в 2015 году вышла L16, которая использовала 16 линз на 52 мегапикселя. Теперь же планируется создать смартфон, в котором на задней панели могло бы помещаться до девяти камер. Представители компании рассказали, что на решение о создании нового смартфона их вдохновил повышенный интерес к фотографии из-за социальных сетей. Поэтому смартфон с рекордным количеством камер «порвет» рынок.

Light и раньше сотрудничал с другими компании, однако этот проект станет самым дорогим. Компания имеет опыт в создании автомобильной, воздушной и промышленной техники. Поэтому «Vision Fund» призван объединить лучшие мировые технологические компании, чтобы создать такой же успешный смартфон, который смог бы конкурировать с ведущими компаниями.