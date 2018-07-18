Samsung Galaxy S9 и Galaxy S9+ получили полезное обновление ПО

Сегодня, 15:05

После обновления своих предыдущих гаджетов Samsung стала «подтягивать» ПО своих более новых продуктов, что значительно повлияло на работу двух ноу-хау разработчиков.

Так, обновлённое ПО для Galaxy S9 и Galaxy S9+ вышло под номерами сборки G960FXXU2BRG6 и G965FXXU2BRG6 соответственно. Загрузить его можно, как обычно, в меню «Настройки». Сообщается, что обновление в первую очередь коснулось устранения «дыр» в безопасности смартфона и удаления рисков взлома и взаимодействия с ПО непосредственно.

Также апгрейд стал полезен и для камеры гаджетов Galaxy S9 и Galaxy S9+. В частности, обновлённое ПО должно улучшить качество AR Emoji, известное также как «селфимоджи», и функции Super Slow-mo. На данный момент неизвестна география распространения обновления. Пока его зафиксировали пользователи Германии и Индии. Однако следует учесть, что новая ПО весит 250 МБ.