Названы цена и дата выхода смартфона Nokia 5.1

Сегодня, 14:45

18 июля компания Nokia представляет в Китае модель смартфона X5. Этот гаджет за пределами Поднебесной имеет название 5.1.

Названы цены аппарата: 999 юаней (около 9,3 тысячи рублей по текущему курсу), за вариант с 4 ГБ – 1399 юаней (почти 13 тысяч рублей). Продажи в Китае начнутся с 19 июля. Дата выхода смартфона в продажу в России – с 24 июля. Цена телефона в России будет соизмеримой с внутрикитайской.

Соотношение сторон экрана у Nokia 5.1: 18:9, разрешение - 1080 на 2160 пикселей. Размер экрана – 5,5 дюймов. Емкость батареи – 2970 мАч. Процессор – восьмиядерный MediaTek Helio P18. Основная камера – ординарная на 16 Мп, фронтальная – широкоугольная н 8 Мп. Память смартфона –13/32 Гб и 3/4 Гб оперативная.

Цвет корпуса может быть черным, белым и синим.

Презентация телефона должна была состояться неделю назад – 11 июля. Отложили ее по причине проблем с арендой помещения для презентации.