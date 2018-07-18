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«Яндекс.Модуль», по словам представителей компании, не предназначен для системы управления «умный дом».

«Яндекс» опроверг информацию об «умном доме» - об этом стало известно от пресс-службы компании. По словам представителей компании-поисковика, данные, которые содержатся в реестре, не относятся никаким образом к контроллеру «умного дома». Также они утверждают, что мини-компьютер также не является контроллером, как было заявлено источниками.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что мини-компьютер «Яндекс.Модуль» будет поставляться в евразийские страны, а также он станет фрагментом «умного дома», которым займется поисковая компания.