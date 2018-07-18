Macotakara: Мощная зарядка для iPhone не будет продаваться отдельно

Сегодня, 11:36

Система MFI и чип C48B Apple может подарить конкурентам, уверен инженер-технолог.

Сеть переполнена информацией о грядущем выпуске нового адаптера питания для новых iPhone. Мощная зарядка для iPhone не будет продаваться отдельно от гаджета. Уверенность в этом выразили в Macotakara. Предварительно сообщается, что нововведения поставок станут проблемой, которая решится не сразу.

По этой причине Apple не будет продавать отдельно новый USB-C адаптер на 18Вт. Причиной такого решения станет желание руководства Apple укомплектовать собственный товар, то есть iPhone.

Инженеры проанализировали рынок продаж и пришли к выводу, что Apple может подарить конкурентам знания по чипу C48B и системе MFI для того, чтобы на рынке не образовался дефицит товара.