В Ростове появились автоматы для продажи SIM-карт от МТС

Сегодня, 11:04

Новый розничный формат продажи идентификационных модулей абонентов – «симкомат» – установили в донской столице.

Автоматы для продажи SIM-карт от оператора МТС появились в гипермаркетах «Магнит» и прочих популярных местах скопления людей в Ростове. Однако не спешите осовремениваться, «симкоматы» пока что не работают. Технические неполадки не позволяют им распознать документ абонента.

Источник фото: портал UGPRESSA.RU

Перед продажей SIM-карты, автомат сравнивает фото из паспорта с лицом клиента. Так как биометрическую идентификацию «симкомат» не поддерживает, приобрести «симку» может только абонент компании-владельца автомата. Как итог, купить SIM-карту «по современному» в Ростове сейчас могут исключительно клиенты МТС.