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Компания-поисковик завершила регистрацию устройства «Яндекс.Модуль».

Осенью 2018 года «Яндекс» обставит «умный дом» - благодаря регистрации устройсва в странах ЕЭС компания сможет воплотить свои разработки в реальность. «Яндекс.Модуль» разработали выходцы из РФ «NotAnotherOne». Благодаря этой группе разработчиков подобной системой может похвастаться «Мегафон», а также они создали колонку «Яндекс.Станция».

«Якдексом» был зарегистрирован «Яндекс.Модуль», который можно импортировать с 21 июня в Беларусь, Казахстан, Армению, Киргизию и Россию. Создателями в документации указываются Вера Козырь и Игорь Михненко, которые участвовали в разработке YotaPhone.

По предварительной информации, «Яндекс.Модуль» будет частью «умного дома», который создаст «Яндекс».

Как сообщает специалист, внешне центр Life Control будет видоизменен, поэтому к нему можно будет подключить экосистемы устройства. Но, как уточняется, без поддержки сети 3G и 4G. Базой системы будут функции «Яндекс.Станции», а она, в свою очередь, имеет встроенный голосовой помощник «Алиса», а также в ней поддерживаются Wi-Fi и Bluetooth.