Эксперт рассказал, какова польза России от инвестирования в экологию Африки

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Специалист считает, что помощь России необходима Африке в сложившейся экологической ситуации.

В Африке возникла ситуация, связанная с загрязнением Верхнего Нила одной из нефтяных компаний. В связи с этой экологической катастрофой 500 тысяч жителей были вынуждены переселиться из этой местности. Люди, лишившиеся своих домов требуют от правительства, чтобы они наказали недобросовестного главу нефтяной компании. Один из российских специалистов, Дмитрий Захаров, рассказал, что сотрудничество Африки и России было бы весьма плодотворным для обоих государств. Ведь Россия, имеющая опыт в добыче нефти, могла бы поделиться с африканцами технологиями, а те в свою очередь могли бы разработать инвестиционные проекты и правильно их реализовать. Например, можно извлечь различные металлы, которые после очистки пригодятся во вторичном производстве.

Эксперт считает, что Россия может помочь Африке справиться с рядом экологических проблем и катастроф и тем самым помочь развитию этого региона, польза государству от инвестирования в экологию Африки налицо, а сложившееся сотрудничество между государствами окажет большое влияние на международные отношения в области экологии.