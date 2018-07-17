«Апокалиптическая гонка вооружений»: Третья мировая война начнется по вине ИИ

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Стремление России, США и Китая создать супероружие и обрести земное господство обернется гибелью всего человечества, предсказал японский программист Акиро Мизуки.

6 августа 1945 года американский бомбардировщик В-29 сбросил на японский город Хиросима атомную бомбу «Малыш». В этот день представление человечества о войне будущего кардинально изменилось. США вмиг стали сверхдержавой, а мировое господство СССР оказалось под большим вопросом. Стартовала апокалиптическая гонка вооружений, которая, спустя 70 лет, приближается к летальному финалу, считает восточный эксперт в области ИИ.

Современные мировые лидеры гораздо предусмотрительнее, хладнокровнее и трусливее своих предшественников 1950-х годов. Третью мировую войну человек развязать не осмелится, а вот лишенный чувств искусственный интеллект с легкостью поставит крест на эре людей. Мизуки уверен, как только роботы начнут управлять супероружием, дни человечества будут сочтены.

Ближе всего к апокалиптической ошибке сегодня находится Китай, полагает японский программист. За последние 30 лет КНР превратилась из безынициативного «куска Земли», закупающего АК-47 у России, в свирепую ядерную сверхдержаву с 2 млн солдат и господством в космосе. Главная гордость Пекина – умение вести войну со спутниками. Китайские ракеты бьют настолько далеко и быстро, что многие политики в США больше не считают Россию «мировой угрозой номер один».

Именно разборки Москвы и Вашингтона принято расценивать главным предвестником апокалипсиса. Из-за потуг Белого дома создать супероружие, способное один выстрелом стереть с лица Земли всю территорию РФ, Северная Америка трещит по швам. Да-да, с распадающимся в недрах США плутонием некоторые эксперты связывают активизацию Йеллоустонского вулкана и трагические события на Гавайях. Москва тоже не отстает. Из-за колоссальных затрат Путина в оборонной промышленности народу приходится «терпеть» по всем фронтам, зато на последнем послании Федеральному собранию президент РФ смог похвастаться сверхзвуковыми истребителями, новыми ЗРК, «Сарматом» и подлодками с ядерными боеголовками.

Оригинального супероружия нет у КНДР, однако у нее есть «оригинальный» лидер. Мания величия Ким Чен Ына дает северокорейским генералам приказы запустить баллистическую ракету над Японией или пригрозить Штатам ликвидацией целой военной базы. Сейчас на Корейском полуострове тишь да гладь, однако надолго ли?

В современном мире показателем технологического господства считается перекладывание полномочий людей на роботов. Армия не является исключением. Поставив у «красной кнопки» робота, Россия, Китай или США зададут новый тренд в управлении супероружием. Естественно, на вероятность хакерского взлома или случайной ошибки бездушной машины никто не обратит внимания, считает Акиро Мизуки.

Как итог, Третья мировая война начнется по вине ИИ. Сбившаяся с курса баллистическая ракета или воспринятый за истребитель гражданский самолет послужит причиной конфликта, не так важно. Ведь человечество осознанно идет во тьму, не желая повернуться лицом к свету, подытожил японский программист.