Роскомнадзор заблокировал 3,4 тысячи сайтов для защиты авторских прав

Сегодня, 19:01

Авторы работ, которые публикуются на таких сайтах, негодуют: их труд низко ценится и раздается всем подряд.

Сообщается, что Роскомнадзор ограничил доступ еще к 3,4 тысячи пиратских сайтов для защиты авторских прав. Данный расширенный антипиратский закон был принят 1 мая 2015 года и действует до сих пор. По словам самого Роскомнадзора, интеллектуальная собственность требует защиты и именно для этого существует такое подразделение блокировщиков.

На данный момент уже заблокировано несколько тысяч сайтов с «нелегальным» контентом. Многие пользователи, которые пользовались этими ресурсами, конечно, возмущены подобным исходом дел. Но авторы тех книг или же игр, или статей не отступят, так как они не собираются раздавать всем свои труды просто так, а зачастую так и есть: люди приходят на бесплатный ресурс, чтобы украсть чью-то работу. К сожалению, волна недовольства и с той и с другой стороны не утихнет.

Популярные поисковые системы Rambler, «Спутник» и Google, Yandex и Mail.ru больше не будут отображать в результатах поиска заблокированные сайты на территории России.