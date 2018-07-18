Microsoft выпустит Android-смартфоны Surface

Сегодня, 01:30

Компания возобновит производство мобильных телефонов. Линейка гаджетов с самой популярной операционной системой позволит разработчику успешно развивать свои сервисы.

Крупнейшая компания по производству проприетарного ПО для различных видов вычислительной техники Microsoft объявила о новом направлении развития. Корпорация выпустит линейку смартфонов на базе фирменной платформы Android. Разработчик намерен выпустить сразу несколько моделей гаджетов Surface. Никаких деталей и особенностей о новых, многообещающих смартфонах разработчик не раскрыл.

Microsoft намерен выпускать именно аndroid-смартфоны, ведь эта удобная и популярная платформа позволит корпорации максимально продвинуть продукт со всеми своими сервисами и программами, которых компания уже разработала очень много, к тому же корпорация значительно сэкономит на создании ОС.