Samsung Speckle: Бренд готовит мощного конкурента Apple Watch

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Технологию используют для создания GalaxyWatch, или же для нового бюджетного фитнесс браслета, сообщают аналитики.

Может ли южнокорейская компания Samsung использовать лазеры и датчики для измерения артериального давления, сердечных сокращений и измерения других жизненно важных показателей? Конечно да. Фанаты компании ещё с 2016 года ждут, что Samsung выпустит подобное уникальное устройство, которое составило бы достойную конкуренцию на рынке фитнесс-браслетов и часов.

Однако, если за 2 года Samsung так ничего и не представили, то это не означает, что южнокорейский гигант не над чем не работает. Буквально несколько дней назад компания подала заявку на товарный знак Samsung Speckle в USPTO в Европе.

Запись товарного знака Samsung Speckle не содержит в себе много информации, но некоторая информация фанатам южнокорейского бренда всё же была раскрыта. Слово speckle, что переводится как «пятно», указывает на то, что устройство будет состоять из мелких пятен, или же просто иметь пятнистый рисунок.

С 2016 года Samsung зарегистрировала ещё несколько патентов, которые основываются на технологии пропускания лазера через кожу. Глядя же на слово speckle можно сделать вывод, что эти «пятнышки» и будут тем самым лазером.

Компания Apple использует в своих умных Apple Watch именно светодиодные индикаторы, которые измеряют сердечные сокращения пользователя. Это снова отсылает к слову speckle.

В это время аналитики заявляют, что вскоре Samsung выпустит часы Samsung Galaxy Watch, которые будут работать на технологии Samsung Speckle. Таким образом, южнокорейский бренд готовит мощного конкурента Apple Watch. Возможно, что Samsung Speckle будет просто обычным браслетом, изучающим здоровье пользователя. Вся же информация будет выводиться на дисплей смартфона.