Инсайдер рассекретил фото панелей новых смартфонов от Apple

Сегодня, 02:45

Бен Гескин добавил фото на свою страницу в Twitter, на котором изображены три фронтальные панели «яблока».

Инсайдер рассекретил фото новых панелей новых смартфонов от Apple. Как стало известно от данного источника, самым бюджетным вариантом будет так называемый iPhone, а самым дорогим экраном в серии будет обладать iPhone X Plus.

Гескин назвал еще и iPhone X, который станет преемником версии 2017 года и будет иметь экран в 5,8 дюйма. А iPhone X Plus, как называет его инсайдер, сможет похвастаться самым большим и дорогим экраном – 6,5 дюйма.

Экраны для данных смартфонов будет изготавливать LG, которые, по предварительным данным, будут иметь покрытие верхней панели OLED. Больше всего «недочетов» у самого бюджетного iPhonе. Он получит 6,1-дюймовый экран, но в нем будут более всего выражены рамки. Его экран не будет изготовлен из OLED – компания решила в этой модели оставить ЖК.