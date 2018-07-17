Эксперт назвал ТОП лучших камерофонов

Сегодня, 13:30

Профессиональный фотограф сравнил 9 топовых смартфонов и выбрал двух победителей.

Сейчас рынок мобильных технологий стоит на месте, по крайней мере так считают многие специалисты. Это заставляет производителей стараться обогнать конкурентов на тесном рынке. В последнее время тенденция пошла в первую очередь на улучшения возможностей камеры.

На фоне этого эксперт и фотограф Чарли Сурб назвал ТОП лучших смартфонов для фотосъёмки. Специалист вот уже 20 лет занимается фотографией. Он делал снимки для Rolex и мэра Лондона Садко Хана.

В своём тесте Чарли Сурб выбрал несколько телефонов, среди которых были iPhone X, Samsung Galaxy S9, Google Pixel 2, LG G7 ThinQ, Sony Xperia XZ2, OnePlus 6, Nokia 8, HTC U12+ и Huawei P20 Pro. Стоит отметить, что фотографии Сурб не обрабатывал, оценивая «сырой» материал.

Эксперт отмечает, что среди всех камерофонов есть свои плюсы и минусы, но всем разработчикам нужно работать над улучшением сжатости и оцифровки фотографий. Чтобы делать хорошие фото на смартфон, уверяет Чарли Сурб, нужно не пользоваться зумом и подбирать хороший ракурс, перемещаясь вокруг объекта.

Специалист остался недоволен Nokia 8 Sirocco. В это же время LG G7 позволяет контролировать процесс фотосъёмки и творчества. Больше всего Сурба поразила камера iPhone X и Huawei P20 Pro. Они могут делать профессиональные снимки, которые сравнимы с камерой эксперта Nikon D800E, стоящей 1500 фунтов.

В это же время Apple и Huawei стоит улучшить возможность делать фото в условиях плохой освещённости. Смартфоны этих фирм получили 9 из возможных 10 баллов. Именно iPhone X и P20 Pro тали победителями ТОПа Чарли Сурба.