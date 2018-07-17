Бренд Armani представил смарт-часы

Сегодня, 09:05

Новинка от известнейшего бренда обойдется в 20 тысяч рублей.

Бренд Emporio Armani представил смарт-часы, корпус которых выполнен из нержавеющей стали. Также стоит отметить невероятный дизайн, который можно подобрать на свой вкус – экстравагантная новинка выпущена в трех расцветках.

Как сообщают источники, покупатель сможет выбрать часы цвета розового золота, серебристого или же классического мужского цвета – черного.

Смарт-часы Emporio Armani с дисплеем-циферблатом в 1,19 дюйма, который имеет матричное AMOLED-покрытие. Стоит отметить, что в часы внедрен чип Snapdragon 2100, а также датчики GPS и NFC.

«Умные часы» от Armani могут служить владельцу в качестве фитнес-браслета. С помощью него можно отслеживать изменение пульса и даже купаться в бассейне – устройство водонепроницаемое.