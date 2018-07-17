Фирменные ноутбуки Xiaomi на Windows 10 навсегда упали в цене

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С большой скидкой можно купить или игровой ноутбук с процессором Core i7 и 16 ГБ ОЗУ, или же лёгкий и мобильный Notebook Air.

Даже самые бюджетные смартфоны от китайского бренда Xiaomi обладают очень неплохим качеством. Фирменные ноутбуки также не плохо собраны. Казалось бы, что компания становится популярной, продажи растут и техника должна дорожать, но по какой-то причине происходит иначе.

Вчера, 16 июля, ноутбуки от Xiaomi на Windows 10 официально навсегда упали в цене. В компании рассказали, что всё зависит только от модели компьютера. Одна модель стала дешевле на 60 долларов, а другая на 120 долларов. Всё это должно очень положительно сказаться на продажах Xiaomi, ведь моделей ноутбуков у компании много.

Больше всего подешевел игровой ноутбук Xiaomi Mi Game Book. Сейчас его можно купить за 1 225 долларов. Раньше цена была на 120 долларов больше. Компьютер работает на базе процессора Intel Core i7, ОЗУ 16 гигабайт, а также присутствует мобильная видеокарта NVIDIA GeForce GTX 1060.

Один из самых популярных ноутбуков Xiaomi Notebook Air теперь стоит 750 долларов.

Стоит отметить, что похожие решения у других брендов стоят куда дороже. Xiaomi позиционирует свою технику, как конкурента Apple и их MacBook. «Яблочные» компьютеры стоят в 2-3 раза дороже от ноутбуков Xiaomi. Поэтому для многих выбор очевиден. Хотя и здесь же, всё зависит исключительно от бюджета человека и его требований к технике.

За свою цены компьютеры Xiaomi отлично выполняют свою задачу. Это отличное решение для тех, кто плохо разбирается в технике, но кому нужен быстрый мобильный компьютер для решения повседневных задач.