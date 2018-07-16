«Готовим компромат правильно»: Skype позволит записать разговоры

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Это касается аудио- и видеозвонков. Нововведение проводят в рамках масштабного обновления, сообщается в блоге Microsoft.

Уже с конца июля месяца Skype позволит пользователям записать разговоры аудио- и видеоформата. Нововведение из разряда «готовим компромат правильно» найдет своих поклонников, в этом разработчики не сомневаются.

Ранее юзеры записывали разговоры в Skype, используя посторонние программы, преимущественно платные. Нововведение проводится в рамках масштабного обновления и будет вводиться постепенно, начиная с конца текущего месяца. Помимо этого, Skype запускает функцию защищенных чатов. В целом, пользователи должны остаться довольны, а это повлияет на повышение аудитории.