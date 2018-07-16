Аналитик рассказал об уникальных фишках Samsung Galaxy S10

Сегодня, 19:09

Специалист считает, что компания выпустит три смартфона. Их сканер отпечатков пальцев вмонтируют под дисплей, а фронтальная камера дополниться датчиками 3D-сканирования лица.

Аналитик из компании TF Securities Минг-Чи Куо рассказал свои ожидания от ещё не вышедшего смартфона Samsung Galaxy S10. Специалист считает, что южнокорейский гигант выпустит всего три модификации флагмана, в отличии от предыдущих версий, которых было традиционно две. Он рассказал и об уникальных фишках будущих новинок.

Один из представленных Samsung Galaxy S10 будет иметь дисплей с диагональю 5,8 дюймов, средний вариант смартфона получит дисплей в 6,1 дюйм, а самая большая версия флагмана обзаведётся экраном на 6,4 дюйма.

Согласно словам Минг-Чи Куо, версия Samsung Galaxy S10 на 6,1 дюйм и 6,4 дюйма получит совершенно новый ультразвуковой сканер отпечатка пальцев. Инженеры вмонтируют его прямо под дисплей. Дело в том, что американская корпорация Apple, для которой Samsung старается составить конкуренцию, отказалась от такого сканера отпечатка пальцев. Поэтому южнокорейский бренд может начать продвигать эту идею, как собственную фишку, отличающую её от конкурентов.

Согласно отчёту Минг-Чи Куо и TF Securities, все представленные в 2019 году Samsung Galaxy S10 будут иметь систему 3D-распознавания лица, что уже есть в iPhone X. То есть если в Galaxy S9 лицо пользователя распознаётся на программном уровне, то в следующем поколении смартфонов это будет происходить на аппаратном уровне.

Аналитик считает, что Samsung удастся продать 40 миллионов копий Galaxy S10, львиная доля который придётся на две флагманские и самые дорогие модели.