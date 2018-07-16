Робот-гуманоид София побывала в Индии и описала будущее

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По мнению гуманоида, людям будет недостаточно водных ресурсов, а также растительности, и сильно пострадает окружающая среда.

Робот 15 июля на седьмом форуме «Forevermark» рассказал о своих впечатлениях от Индии. По словам Софии, та часть страны, где она побывала, показалась ей чудесной, красочной и разнообразной. Также гуманоид высказался о будущем. Согласно описанию Софии, проблемы человечество ожидают большие, и задумываться над их решением лучше уже сейчас.

Стоит отметить, что слова робота совпадают с мнением большинства учёных. Эксперты не раз говорили о том, что конец света может наступить не от падения метеоритов, инопланетных угроз или вулканических извержений. Главное – это человеческая жадность и стремление всё коммерциализировать, что приводит к полной нехватке тех или иных ресурсов.