Эксперты определили самые странные мобильные клавиатуры

Сегодня, 17:05

Дело в особом расположении клавиш на мобильных телефонах. Одним из наиболее странных вариантов были признаны клавиатуры на Siemens SX1 и Nokia 7600.

Они позволяли осуществлять набор текста одновременно двумя пальцами, поскольку столбцов было сразу два. Это существенно отличалось от стандартной компоновки клавиатуры, принятой на большинстве мобильных телефонов.

Некоторые пользователи признали, что так гораздо удобнее и быстрее печатать текст. Специалисты из Bell Labs отметили, что в дальнейшем подобная схема не применялась, однако были и другие попытки изменить расположение клавиш. Так, по словам экспертов, стоит выделить клавиатуру Nokia 5510.

Телефон из-за неё нужно было держать горизонтально. Дело в том, что экран в буквальном смысле разделял клавиши. Также в список странных клавиатур специалисты определили Nokia 3108, Sony Ericsson P910 и Toshiba G450.