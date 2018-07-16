iPhone 7 Plus сбросили с 135-метровой высоты и он «выжил»

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Смартфон упал с самой большой в мире карусели и остался в полностью рабочем состоянии.

В современном мире флагманские смартфоны наделяют функциями зашиты и соответствием военному стандарту MIL-STD 810. Речь идёт о технологии, благодаря которой устройство способно выдерживать падение с высоты в несколько метров.

Однако со смартфонами американской корпорации Apple случаются куда более странные вещи. К примеру, недавно мужчина утопил свой новенький iPhone X. Телефон пролежал на дне реки две недели. Когда же мужчине удалось его достать, то смартфон остался в полностью рабочем состоянии.

Другой случай подтверждает прочность продукции купертиновской компании. Владелица iPhone 7 Plus решила посетить самый высокий аттракцион в мире StarFlyer в Орландо. Девушка снимала на свой смартфон катание на карусели со своим парнем. В итоге, iPhone 7 Plus сбросили со 135-метровой высоты аттракциона.

Во время съёмки девушка так увлеклась впечатлениями от карусели, что буквально забыла о своём iPhone 7 Plus и он выпал из рук. Аппарат упал на землю и «выжил». Он продолжил снимать видео. По словам девушки, никакого чехла у неё не было, просто смартфон оказался намного прочнее, чем ожидалось. Состояние iPhone 7 Plus после падения оказалось полностью рабочим.