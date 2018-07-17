Samsung Galaxy Note 9 можно будет купить за месяц выхода нового iPhone

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Как сообщили источники, устройство будет обладать стилусом, в который внедрили модуль Bluetooth.

Представители сообщают, что Samsung Galaxy Note9 можно будет купить за месяц выхода нового iPhone – в начале августа. Релиз данного устройства запланирован на последний месяц лета, но предварительные заявки будут принимать через два дня после выхода. В Нью-Йорке планшетофон Samsung Galaxy Note 9 презентуют 9 августа, а получить первый смартфон из этой серии пользователи уже смогут получить 24 августа. Его предшественник выпустили 15 сентября 2017 года.

Таким образом, как сообщает источник, Samsung планирует укрепить свою позицию на рынке прежде, чем это сделает их оппонент, выпустив iPhone в сентябре.