«Что может быть дешевле?»: Составлен ТОП-9 лучших бюджетных смартфонов в России

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Тандем цены и качества встречается редко, но специалистам удалось найти подходящие модели. В тройке лидеров Xiaomi Redmi 5 Plus, Nokia 3 и Moto E4 Plus.

Отечественными экспертами был составлен ТОП-9 лучших бюджетных смартфонов, продаваемых на территории России. Не верится, что гаджет может быть дешевле 9 тысяч рублей и очень качественным в пользовании. Лидер Xiaomi Redmi 5 Plus отличается мощным аккумулятором на 4000 мАч и 8-ядерным процессором Snapdragon 625. Второе место занимает Nokia 3 с довольно сильным процессором MediaTek MT6737, а тройку замкнул Moto E4 Plus, функционирующий на таком же процессоре, что и Nokia.

Четвертым по рекомендациям в ТОП попал Samsung Galaxy J3 на Exynos 7570 Quad, но его основным недостатком считается невозможность использования 4G. Пятерка заканчивается Asus ZenFone 4 Max, который способен обработать новое покрытие, в отличие от Samsung. Huawei Y6 Prime, Meizu M5 Note и Sony Xperia L1 занимают шестое, седьмое и восьмое места соответственно. Девятым в бюджетном топе стал Elephone P9000 на процессоре MediaTek Helio P10. Гаджет функционирует благодаря Android 6.0.