Эксперты предостерегли покупать смартфоны Xiaomi на AliExpress

Сегодня, 06:45

Устройство адаптировано только для китайского рынка и не имеет международной прошивки.

Изначально производители Xiaomi при производстве предусмотрели первоначальный код, который пользователь самостоятельно мог перепрошить в соответсвии со своими потребностями. Затем компания выпустила ряд оболочек для ОС Android и таким образом увеличила число продаж «дорабатываемых» телефонов.

В настоящее время купленные в AliExpress не прошитые смартфоны Xiaomi перепрошить самостоятельно не получится. В устройствах не предусмотрена поддержка других языков и фирменные сервисы Google. Попытки отладить его работу приводят к прекращению функционирования телефона и без эксперта его не исправить.