Новый телефон от Nokia рассекретили до анонса

Сегодня, 05:30

Nokia 6.1 Plus появился на бенчмарке Geekbench за несколько дней до официального дебюта.

В конце весны текущего года был выпущен мобильный телефон Nokia X6. Разработчиками были внесены некоторые изменения, чтобы приспособить телефон для продажи на международном рынке.

Новая версия телефона получит название Nokia 6.1 Plus и будет официально представлена публике 19 июля. Но сохранить интригу до дня дебюта не вышло. После того, как новинка прошла тест на бенчмарке Geekbench она засветилась в Сети, получается, что ее рассекретили до анонса

Обновленная Nokia будет оснащена процессором Qualcomm с частотой в 1,61 ГГц. Телефон имеет 4 Гб ОЗУ. Конфигурации Nokia 6.1 Plus остаются в тайне.

HMD Global - компания - производитель, преподнесла приятный сюрприз поклонникам, сообщив, что в смартфон будет интегрирована «чистая» операционная система Android.