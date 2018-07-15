Составлен ТОП-9 бесполезных функций смартфона

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Маркетологи вынуждают нас платить за нужные и важные опции, которые после покупки мобильного устройства оказываются для нас абсолютно бесполезными.

Выбирая смартфон, нужно знать, что именно мы от него хотим, тогда покупка будет оправданной.

Сегодня практически все передовые компании оснащают свои новые модели процессорами с высокой производительностью и искусственным интеллектом, который не нужен, если телефон не используется для игр.

На втором месте – экран с матрицей очень большого разрешения. 4К – это излишество, за которое пользователь переплачивает. При разрешении 1920х1080 пикселей работать вполне комфортно.

Далее, по мнению экспертов, идут камеры. Они являются одним из самых дорогостоящих элементов и они, несомненно, нужны, но снимать видео в 4К мало кто захочет – оно будет занимать слишком много памяти.

Следующая бесполезная опция — Dolby Atmos. Динамики, установленные в телефоне, не позволят пользователю понять, зачем она нужна.

Далее идет Super slow motion (замедленная съемка) и Анимодзи. Разделять экран диагональю 5,5 дюйма не имеет смысла. Он слишком маленький для этого.

Завершают ТОП-9 бесполезных функций система 3D Touch и Force Touch. Их еще не до конца доработали, и пользоваться ими неудобно.