Студенты смогут протестировать работу лаборатории для МКС

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Новый коммерческий исследовательский аппарат ICE Cubes для МКС в дальнейшем будет выполнять разные процессы на орбите Земли.

Протестировать его предложили в Европейском космическом агентстве. Специалисты подчеркнули, что такую возможность смогут получить студенты только европейских ВУЗов в том случае, если необходимо провести какой-то эксперимент для дипломной работы. Эксперты отмечают, что с помощью данной лаборатории получится проводить эксперименты быстрее и проще.

ICE Cubes подойдёт, если для какого-то опыта нужна микрогравитация. Длительность эксперимента, согласно сотрудничеству Европейского космического агентства со Space Applications Services, может составлять 4 месяца. Заявки на проведение принимаются уже сейчас.