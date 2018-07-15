Google обвинили в нечестном устранении конкурентов

Сегодня, 11:16

Альтернативный магазин приложений для Android Aptoide обвинил Google в нечестной блокировке при загрузке. Специалисты уверены, что такой шаг закончится судебными разбирательствами.

Разработчики Aptoide завили, что Google Play Protect, который служит для защиты смартфонов от вирусов и подозрительных приложений, блокирует их магазин. Однако официальные представители приложения уверены, что оно является одним из наиболее безопасных. Поэтому блокировка загрузки Aptoide считается несправедливой. Такая политика Google является агрессивной и нечестной попыткой устранить конкурента. Сама корпорация пока никак не прокомментировала ситуацию.

Специалисты предполагают, что за такое нарушение разработчики приложения могут подать на корпорацию в суд, который закончится не в пользу Google. Напомним, что ранее уже были подобные прецеденты. В 2017 году корпорация выплатила несколько миллиардов долларов штрафа за продвижение в Google-поиске собственного приложения. Также был скандал с антимонопольным комитетом, когда Google сделал свою поисковую систему стандартной на всех Android-устройствах.