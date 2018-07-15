5 камер у смартфона – не излишество, считают эксперты

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Когда-то владельцев гаджетов вполне удовлетворяла единственная камера, которой было оснащено изделие. Затем, появились смартфоны со сдвоенным объективом, доставлявшие много радости любителям мобильных фотоснимков.

Теперь производители поражают моделями телефонов с пятью камерами, тем самым подчеркивая, что фотофункция является важнейшей составляющей электронной индустрии. Эксперты уверены, что 5 камер у смартфона – не излишество. Напротив, они дадут пользователям дополнительные преимущества в создании более качественных снимков. Подсчитано, что из всех 1,5 миллиардов фотографий, сделанных за год на планете, на долю смартфонов приходится около 90%. Как правило, все они сделаны не профессионально, а 5 объективов дадут возможность существенно улучшить качество.

С помощью камер при съемке происходит идентификация предметов, не «улавливаемых» одним объективом, а также появляется возможность использовать дополненную реальность. Они помогут защитить смартфон от взлома, произведя блокировку или разблокировку по воле хозяина изделия.