Apple из-за убытков потеряла своих лучших менеджеров в Индии

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Известно, что Apple пыталась любыми средствами завоевать самый быстрорастущий рынок смартфонов, Индию, однако потерпела поражение из-за резкой смены кадров. Трое ведущих специалистов решили оставить работу в компании.

Среди менеджеров, которые приняли решение уволиться, были национальный руководитель по продажам и распределению, глава по работе с коммерческими каналами и средним бизнесом, а также руководитель продаж операторов связи. Это привело к тому, что вся индийская часть компании сейчас подвергается реструктуризации.

Как сообщают эксперты, уход лучших менеджеров из компании связан с тем, что Apple постоянно терпит убытки в Индии. Цены на импортированные товары, например iPhone, всегда слишком высокие, из-за чего продажи слабые. Покупатели предпочитают дешевые аналоги Xiaomi и Samsung. Кроме того, специалисты отмечают, что, несмотря на неспособность вести бизнес в Индии, Apple все равно уверяет в стабильной работе компании.