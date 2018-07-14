Surface Phone от Microsoft должен поступить в продажу в 2019 году

Сегодня, 21:16

Появились новости о долгожданном гибком смартфоне с двумя экранами Surface Phone. Microsoft уже переносил начало его выпуска, потом появилось сообщение, что разработка остановлена, а взамен может быть выпущен очередной ноутбук с поддержкой приложений Win32.

Теперь же появилось сообщение, что изготовитель вновь переделывает внешний вид и операционную систему гаджета. Согласно последним обещаниям разработчика, Surface Phone должен быть выпущен в 2019 году.

Ожидались сразу три новинки: планшет Surface Go (Libra), Surface Pro 6 (Carmel) и сгибающийся смартфон, который можно будет превратить в планшет или в ноутбук, Surface Phone (Andromeda).

Озвучено, что Surface Phone будет работать на базе Windows 10. Процессором должен служить Snapdragon 850. Изготовитель сообщил, что в разработке находятся несколько вариантов Surface Phone, но чтобы гарантировать его уникальность, компания перерабатывает и программную, и аппаратную части устройства.

Руководство Microsoft заявляло, что новинка должна задать новую нишу устройств на рынке.