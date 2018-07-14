В Японии выпустят необычный кнопочный смартфон на Android

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Этот смартфон может не просто удивлять пользователей, но и соответствовать всем основным требованиям на рынке флагманов.

Уже три года разработчики не выпускали новые версии Infobar. На этот раз необычная модель Infobar XV была приурочена 15-летию с момента начала разработки девайсов от оператора KDDI. Первые телефоны одноимённой компании были кнопочными, ведь до появления iPhone на рынке гаджетов оставалось 4 года. И даже сейчас, в эпоху сенсорных смартфонов, KDDI не перестаёт удивлять. Их новинка Infobar XV внешне напоминает 2-е поколение телефонов, которое вышло в 2007 году.

Всё те же кнопки, обычный экран, но в качестве «начинки» используется ОС Android. Она была настолько кастомизирована, что пользователь без труда сможет использовать все функции флагманов. Всего в продаже будет 3 модификации смартфонов. Они будут отличаться цветами и оформлением клавиатуры. Удивляет и толщина, она здесь составляет 14 мм, что в 2 раза больше, чем у iPhone X. Поддержка 4G, 8-мегапиксельная камера, 3,1-дюймовый дисплей, а также батарея на 1500 мАч служит «железом». Старт продаж запланирован на октябрь. Стоимость будет составлять порядка 90 долларов, но количество товара ограничено и смартфоны будут доступны лишь на территории Японии.