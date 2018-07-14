«Неуловимая угроза»: На что способна ракета «Кинжал» на самом деле

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Она – смерть авианосцам и «лучший переговорщик с США». Её гиперзвуковая скорость показывает, что эти «корыта» с самолётами отживают свой век.

«Кинжал» стал как самая настоящая «неуловимая угроза». Эта супер-ракета стала настоящей сенсацией и полной неожиданностью для всего мира.

Она стала одним из наиболее технологичных видов вооружений, которые Россия недавно продемонстрировала в специальном ролике. РФ перевооружается.

Как скоро она сможет полностью перевооружиться этими новинками - вопрос, но ни у одной другой страны мира, ничего подобного пока нет даже в далёких разработках.

Более другого новейшего вида оружия РФ зарубежных экспертов поразил именно «Кинжал». Они до сих пор не могут до конца поверить в боевые возможности этой гипер-ракеты.

Ролик с возможностями ракеты «Кинжал» был показан 11 марта. На самом деле в обстановке полной секретности его испытания начались 1 декабря 2017 года.

«Кинжал» отличается тем, что к месту запуска его может доставить самолёт-носитель. Затем с помощью своего двигателя ракета отправляется на цель.

Уникальная установка может гарантированно поразить цель с расстояния в 2000 км. Скорость ракеты при этом будет уникальной и превысит 12000 км/час. Ни одно государство, кроме России, ничем подобным не располагают.

Ракета при запуске вообще не будет входить в зону действия ПВО противника. Она может быть запущена даже из ближайшего космоса.

Это не всё. «Кинжал» может на такой огромной скорости маневрировать при любом рельефе местности. Средства обнаружения ракету просто не заметят.

«Кинжал» делает безопасным и полёт для самолёта-носителя. Тот запустит смертоносное гиперзвуковое оружие, не входя в зону поражения ЗРК противника.

На ракете, помимо обычного, может быть установлен и ядерный заряд. Если «Кинжал» им «бахнет», то гарантировано уничтожит не только авианосец, но и всю группу кораблей его авиагруппы и сопровождения. Без вариантов.

Ракету «Кинжал» уже назвали «лучшим переговорщиком с США».