ТОП-5 ошибок при зарядке смартфона по мнению экспертов

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Специалисты дали простые рекомендации, как продлить срок службы аккумулятора электронного устройства.

Среди наиболее распространенных ошибок, на которые указали эксперты, использование телефона до полной разрядки. Они рекомендуют подключать гаджет к зарядному устройству при уровне заряда не ниже 50%.

На втором месте списка ТОП-5 ошибок – использование альтернативных блоков питания и прохождение игр или использование других энергозатратных программ во время зарядки. Все это приводит к перегреву смартфона и со временем снизит качество его работы.

Следующая ошибка, по мнению экспертов, – превышение необходимого для зарядки времени, например, оставлять его смартфон заряжаться всю ночь. Такая беспечность может не только испортить батарею телефона, но и стать причиной возникновения пожара.

Ну и завершает список ошибок – отсутствие контроля температурного фона при зарядке смартфона. Современные аккумуляторные батареи плохо переносят и жару и сильный холод, не говоря уже о прямых солнечных лучах. Экстремальные температуры приведут или к перегреву или снизят энергоемкость батареи.