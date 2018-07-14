Motorola представила дешевый смартфон Moto E5 Play

Сегодня, 16:29

Компания Motorola решила победить конкурентов не техническими характеристиками, а дешевизной. Ее новинка, смартфон Moto E5 Play является еще более дешевой моделью, чем недавний предшественник Мото Е5 Plus.

Корпус модели пластиковый, экран диагональю 5,2 дюйма, соотношение сторон экрана 16:9, разрешение экрана – 480 х 960 пикселей. Операционная система - Android Oreo. Имеется сканер отпечатков пальцев. Аккумулятор модели – сменный. Емкость его - 2100 мАч, что меньше, чем у Мото Е5 Plus, где батарея имела емкость 2800 мАч.

Оперативная память Moto E5 Play тоже уменьшилась: 1 ГБ, тогда как у E5 Play она была 2 ГБ.

Процессор – Snapdragon 425 (или 427, в зависимости от страны). Камеры: основная - 8-мегапиксельная, фронтальная – на 5 пикселей.