Стартовали продажи смартфона Oppo A5‍

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Судя по характеристикам, данная модель очень быстро привлечет внимание покупателей.

Стартовали продажи нового смартфона от Oppo. Бюджетный девайс выделяется на фоне своих конкурентов мощным аккумулятором, емкостью 4230 мАч. С таким запасом заряда пользователю не придется в короткие сроки искать, где бы подзарядить свой телефон. Также модель А5 будет оснащена процессором Snapdragon 450, который является минимально энергопотребляющим, что также не может не радовать поклонников Oppo. Мощное электронное устройство, скорее всего, очень быстро привлечет внимание людей, которым необходимо подолгу пользоваться смартфоном в течение дня.

Девайс будет в продаже в двух расцветках: голубой и розовый. К сожалению, любителей фотографий данный смартфон не удовлетворит, в нем установлены две камеры лишь на 13 Мп и 2 Мп. Зато экран будет достигать 6,2 дюймов.

Операционной системой модели А5, как сообщалось ранее, будет Android 8.1 Oreo. Цена не будет слишком обременительна для кошелька, всего 225 долларов США.