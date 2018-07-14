Эксперты раскрыли секрет для ускорения работы Android

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Обладатели смартфонов могут сами улучшить функциональность своего мобильного устройства.

По мнению экспертов, секрет для ускорения работы гаджета на платформе Android прост – достаточно изменить некоторые настройки в параметрах.

Появилась информация о том, что в системе обнаружена скрытая функция, которая позволит активировавшему ее пользователю, повысить скорость работы телефона. Она находится в "Настройках" в опции "Номер сборки". Как только на экране появится сообщение, что пользователь является разработчиком, нужно перейти снова в главное меню и установить максимум на всех параметрах в в разделе «Рисунок» и произвести перезагрузку.

Однако, следует, помнить, что заводские настройки разрабатывали специально обученные сотрудники, которые тестировали работу смартфона в различных условиях и с разными настройками. Они предостерегают, что подобные действия могут привести к сбоям при дальнейшей эксплуатации.