В Сеть утекла фотография упаковки Xiaomi Mi Max 3

Сегодня, 15:20

Презентация смартфона состоится 19 июля, однако фотография розничной коробки появилась еще неделю назад, ее показал генеральный директор компании Лэй Джун. Теперь в Сеть утекли изображения, сделанные неофициальным лицом.

Сама коробка точно такая же, как и та, которую показал гендиректор. Она выполнена в том же дизайне, что и остальные устройства от Xiaomi. На полностью белой упаковке большими золотистыми буквами написана модель смартфона, а в правом верхнем углу напечатан логотип Xiaomi.

Из-за того, что неизвестный сфотографировал коробку и с обратной стороны, в Сеть также утекла информация о некоторых характеристиках будущего устройства. Например, смартфон обладает 4 ГБ оперативной памяти, и 64 ГБ встроенной флеш-память. Гаджет оснащен спортивным дисплеем на 6,9 дюймов. На задней панели будет размещена двойная основная камера на 12 Mп и 5 Mп. Помимо этого, в смартфоне будет представлен аккумулятор на 5500 мАч и процессор Qualcomm Snapdragon 710 в версии Pro. Для стандартной модели будет процессор Snapdragon 636/632. Xiaomi Mi Max 3 будет доступен в двух моделях – золотой и черной.