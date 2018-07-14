Специалисты назвали лучший способ взаимодействия Android и Mac

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При использовании одной операционной системы иногда возникает необходимость включить программу на другой, однако при взаимодействии Android и Mac очень часто выдается ошибка. Специалисты уверены, что справиться с проблемой все же можно.

Первый шаг предполагает замену учетной записи Gmail на iCloud на Android-устройстве. Для этого при запросе имени пользователя и добавлении учетной записи необходимо указать не Google-аккаунт, а iCloud. В разделе «Добавить учётную запись» есть пункт «Другое», где доступна эта функция. После выбора этого раздела следуют стандартный ввод личных данных и почты. Однако специалисты предупреждают, что в дальнейшем придется использовать только платформу Google.

Если необходима обратная операция, заставить работать приложения Android на Mac, то делаются аналогичные действия, только вводить надо не почту iCloud, а учетную запись Google.

Если взаимодействие разных платформ необходимо в Сети, то тогда можно скачать Chrome для Mac. Все операции будут синхронизироваться в облачное хранилище.