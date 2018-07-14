Эксперты рассказали, как на обновлённой Google Gboard выучить азбуку Морзе

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По словам разработчиков, приложение позволит освоить код всего за один час.

Эксперты рассказали, что это возможно благодаря обновлённой версии клавиатуры Google Gboard. Её нужно загрузить из App Store или Google Play. Во втором случае есть возможность также подключения внешних устройств, что поможет некоторых людям, имеющим проблемы со здоровьем. После установки приложения на гаджет с Android нужно открыть настройки смартфона, а там выбрать пункт «Система», потом – «Языки и ввод», выбрать виртуальную клавиатуру, нажать на Gboard и перейти к языкам. В них следует выбрать «английский (США)» и прокрутить вниз до тех пор, пока не обнаружится азбука Морзе. Теперь клавиатура будет иметь дополнительные опции с возможностью подключения также и звукового сопровождения при нажатии.

Добавление новой клавиатуры на iOS похоже, но менее запутано. После установки Gboard следует нажать на приложении пункт «Языки», потом «Добавить язык», а в открывшемся меню найти азбуку Морзе. В этом случае звуки будут воспроизводиться сразу, автоматически, но их можно будет отключить. Для того, чтобы научиться такому коду, нужно обратиться к специальному приложению Morse Typing от Google. Он будет подсказывать в виде забавных ассоциаций, как набирать то или иное слово азбукой Морзе, благодаря чему освоить получится максимально быстро.