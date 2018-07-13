В Сети появилось фото смартфона Honor Note 10 от Huawei

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В китайской социальной сети появилось фото спереди новинки от компании Huawei – смартфона Honor Note 10.

Дизайн смартфона безрамочный без выреза в верхней части. Корпус металлический. Дисплей новой модели размером 6,9 дюйма с разрешением 2160 x 1080 пикселей, соотношение сторон 18:9. Гаджет имеет двойную основную камеру на 16 Мп. Процессор модели - Kirin 970. Объем ОЗУ – 6 Гб при 128 Гб флеш-памяти. На задней панели есть сканер отпечатков пальцев. Передняя камера тоже, скорее всего, двойная.

Официальное представление Honor Note 10 ожидается в июле-августе. Пока все эти сведения не подтверждены изготовителем.