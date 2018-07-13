Часы Apple Watch помогли человеку спастись от смерти

Сегодня, 19:05

Кевин Пирсон, 52-летний американский журналист, активировал программу Heart Watch. Это приложение в часах Apple Watch контролирует частоту сердечных сокращений и в случае существенного превышения пульса над нормой, предупреждает владельца, так как это может быть признаком проблем в системе кровообращения.

Пирсон сидел на скамейке в парке и читал книгу. И тут часы предупредили его об опасности и посоветовали обратиться к кардиологу. В клинике у него была диагностирована тромбоэмболия легочной артерии.

Кевин Пирсон заявил, что относился к часам на руке, как к простому аксессуару, но этот гаджет оказался очень умным компьютером, часы помогли человеку спастись от неминуемой смерти.