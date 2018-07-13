Анонсированы два новых смартфона - Xiaomi Mi A2 и Xiaomi Mi A2 Lite

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24 июля в Испании будут официально представлены эти два новых смартфона. Но их технические характеристики и стоимость уже анонсированы.

Xiaomi Mi A2 – доступный безрамочный смартфон. Операционная система – «чистый» Android One без каких-либо оболочек. Корпус устройства сделан из алюминия, аппарат имеет дактилоскопический сенсор, емкость аккумулятора 3010 мАч. Доступных цветов корпуса – пять. Габаритные размеры — 158,7 / 7,3 / 75,4 мм, вес — 168 г. Диагональ экрана – 5,99 дюйма; разрешение дисплея – 2160 на 1080 точек, соотношение сторон — 18:9.

Процессор Xiaomi Mi A2 – восьмиядерный Snapdragon 660 SDM660 с максимальной частотой 2200 МГц. Имеется встроенный графический ускоритель Adreno 512. Встроенная память – 64/128 Гб; ОЗУ – 4/6 Гб. Основные камеры на задней панели имеют по 12 и 20 Мп, фронтальная камера – 20 Мп.

В Испании китайским производителем анонсированы два смартфона. Вместе с вышеописанной моделью также будет показана ее «облегченная» версия Xiaomi Mi A2 Lite.

Mi A2 Lite будет работать на процессоре Qualcomm Snapdragon 625 с тактовой частотой 2 ГГц, обладать 4 Гб оперативной и 64 Гб встроенной памяти. Диагональ экрана составит 5,84 дюйма с разрешением 2080 х 1080 пикселей. В верхней части экрана имеется вырез.

Задняя камера двойная, но попроще, чем у старшей модели – 12 и 5 Мп. Фронтальная – 5 Мп.

Стоимость Xiaomi Mi A2 будет приблизительно 340-430 долларов в зависимости от объема памяти. Цена Xiaomi Mi A2 Lite будет около 280 долларов.