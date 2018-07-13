Новый супербюджетный смартфон на Android Go от Samsung появился в FFC

Сегодня, 16:07

Устройство будет иметь слабое железо, но в то же время работать на специальной ОС.

О том, что южнокорейская компания Samsung выпустит супербюджетный смартфон, работающий на Android Go, стало известно ещё в апреле. С того времени стало известно, что новый телефон носит индекс SM-J260F.

Новинка станет дешёвой не просто так, и из-за наличия очень слабого железа. В частности, смартфон от Samsung будет работать на фирменном процессоре Exynos 7570. Дисплей получит диагональ в 5 дюймов. Оперативной памяти будет всего 1 гигабайт, а постоянного флэш-хранилища – 16 гигабайт с возможностью расширения при помощи карты памяти.

Сейчас же смартфон от Samsung появился в базе данных FFC. Они отмечаются как SM-J60G, J60G/DS, SM-J60Y и SM-J260Y/DS. Скорее всего будет несколько цветов новинки, а также версия с двумя SIM-картами. Стоит отметить, что появления устройства в FFC говорит о том, что оно уже в скором времени будет представлено широкой публике.

Стоит отметит, что новый смартфон будет работать на операционной системе Android Go. Она станет некой разновидностью полноценной ОС Android, только её функционал и требовательность к железу телефона будет намного меньше.

Смартфон Samsung будет работать под управлением фирменной оболочки Samsung Experience, а его торговым названием скорее всего станет Galaxy J2 Core.