Младшая версия Samsung Galaxy Note9 обойдется в 1160 долларов

Сегодня, 03:30

Инсайдеры из Польши предвидят изменения в политике компании и падение рейтингов конгломерата.

Стоимость новинок по таким завышенным ценам может свидетельствовать о некоторых причинах.

«Поскольку все ломят цену, а благодаря «эпплоненавистникам» все знают, что себестоимость не выше $300, то это наводит на мысль, что производители знают что-то, чего не знаем мы. По учебнику маркетинга ломить цену нужно либо перед уходом с рынка, либо чтобы по сравнению с дикими просто завышенные цены казались разумными. И то, и другое предвещает конец «премиального» смартфона», - говорит специалист рынка продаж гаджетов.

Младшая версия Samsung Galaxy Note9 обойдется по цене в 1160 долларов. Источник из Польши добавляет, что в остальных странах европейского региона новинка будет стоить столько же. Анонс Samsung Galaxy Note 9 ожидается 9 августа этого года, а поставки смартфона начнутся 24 августа.