Microsoft впервые за несколько лет обновит приложение «Блокнот»

Сегодня, 15:33

Знаменитое приложение ждет обновление дизайна в стиле Windows 10 и добавление некоторых полезных функций.

Компания Microsoft объявила, что их известное приложение «Блокнот» получит некоторые обновления. К слову, данную версию компания обновит впервые за несколько лет, потому как в большинстве версий Windows приложение имеет одинаковый интерфейс. По многочисленным просьбам пользователей уже этой осенью выйдет пакет обновлений для Windows 10, и в нем будет предусмотрены изменения для «Блокнота» в том числе.

К примеру, по аналогии с Office 2016 будет добавлена функция удаления последнего напечатанного слова с помощью комбинации клавиш ctrl+backspace. А также будет доступна функция масштабирования с использованием клавиши ctrl и прокрутки колесика мыши вверх-вниз.

Сообщается, что ранее Microsoft выпустила также обновления для мобильных версий Office, что упростило пользование данным приложением. Согласно отзывам пользователей, гаджеты от Apple получили более скромный функционал, но это нисколько не ухудшило работу в текстовом редакторе.